Iveco revient sur la « Décarbonation Jour J »

Conçu pour être le « jumeau électrique » du modèle à succès du constructeur italien, l’eDaily couvre toutes les applications du Daily en conservant les caractéristiques qui ont fait sa renommée. La version éléctrique bénéficie d’une capacité de batteries modulaire de 37 à 111 kWh, d’une puissance de recharge 22 kW AC à 80 kW DC, d’une capacité de remorquage de 3,5 t et d’une prise de mouvement mécanique ou électrique jusqu’à 15 kW. Son autonomie peut aller jusqu'à 400 km en cycle urbain. Et sa charge utile a même été améliorée par rapport à la version diesel. Il peut ainsi répondre à toutes les missions (frigorifique, voirie, travaux publiques, dépannage, etc.).

Le tracteur Iveco BEV (véhicule électrique à batterie), quant à lui, propose une autonomie allant jusqu'à 500 km. Il dispose d'une capacité totale de batterie de 738 kWh (9 packs) associée à une puissance de charge atteignant 350 kW, permettant une charge en 2 heures et d’enchaîner deux postes de conduite. Né électrique, ce véhicule bénéficie de caractéristiques inédites, avec son essieu électrique, son châssis spécifique et sa puissance de 645 ch (480 kW). Cela lui permet d’assurer des missions de livraison de hub à hub ainsi qu’une large gamme d'applications régionales et même des missions nécessitant une autonomie plus importante avec possibilité de recharge pendant les arrêts du conducteur. La configuration tracteur 4x2 sera la première à entrer sur le marché européen au dernier trimestre 2023.