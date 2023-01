Iveco saisit sa chance et remporte le Dakar 2023 camions

En l’absence des équipes russes qui avaient la mainmise sur l’épreuve, on savait le Dakar camions très ouvert cette année. C’est Iveco qui a saisi l’occasion de briller avec les équipes Boss Machinery De Rooy et Eurol De Rooy et le sacre de Janus van Kasteren jr, très régulier sur les pistes d’Arabie Saoudite.

La guerre menée par la Russie en Ukraine ayant mis hors-jeu les équipages russes et le redoutable Team Kamaz, la 45ème édition du rallye raid Dakar s’annonçait très ouverte dans la catégorie camions. Iveco a su profiter de la situation en remportant l’épreuve grâce au duo Janus van Kasteren jr – Darek Rodewald de l’équipe Boss Machinery De Rooy Iveco. Un succès assez confortable car ils comptent plus d’une heure d’avance sur les Tchèques de MM Technology.

Iveco y a ajouté du panache en plaçant les équipages de Martin van den Brink & Rijk Mouw et de Mitchel van den Brink & Jarno Van De Pol à la troisième et à la quatrième place du classement général. Une affaire de hollandais au sein du team Eurol De Rooy Iveco. Ils devancent deux Tatra d’une armada tchèque qui rentre bredouille, tout en ayant fait honneur à sa réputation de grande école de conduite de camions.

Une joie digne chez Iveco

« Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus par nos équipes et nos Iveco Powerstar, bien que la victoire soit teintée de tristesse pour ce qui s'est passé lors de la neuvième étape (ndlr : le retrait du Tatra d’Aleis Loprais, alors en tête, suite à un tragique accident). Avant toute chose, nos pensées et notre solidarité vont à tous ceux qui sont impliqués. Nous devons néanmoins montrer notre gratitude à nos pilotes, qui se sont surpassés, ainsi que leurs véhicules, et ont livré une performance fantastique dans le plus difficile des rallyes Dakar d'Arabie Saoudite. Nous sommes si fiers de tous nos équipages, qui ont relevé ce défi avec courage et détermination, faisant briller nos véhicules avec des performances gagnantes », commente Fabio Santiago, responsable marketing et management produits au sein de la business unit Iveco Truck.