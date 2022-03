Iveco se tourne vers le futur

Après une année 2021 dynamisée par le renouvellement de sa gamme, Iveco poursuit la consolidation de ses parts de marché en 2022. Par ailleurs, le constructeur italien vient de finaliser le projet Ensemble pour le développement et le déploiement de la conduite autonome et connectée.

En 2021, Iveco consolide sa deuxième place sur le marché des 3,5 tonnes et plus avec 152 762 véhicules immatriculés, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2020, et une part de marché de 14,1 % du marché qui progresse de 1,2 point par rapport à 2020. Le niveau de facturation, quant à lui, a progressé de 27 %. Le marché de la gamme intermédiaire a augmenté de 6 % par rapport à 2020, mais n’a pas encore retrouvé le niveau de 2019. Sur ce marché, l’Eurocargo conserve sa deuxième place avec 615 véhicules immatriculés en 2021.

De son côté, le segment des véhicules de plus de 16 tonnes a également progressé, avec une hausse de 5,6 % par rapport à 2020. Sur ce marché, Iveco a immatriculé 2 478 véhicules, soit 6,4 % du marché. Le niveau de facturation a, lui, augmenté de 17 %. De plus, le renouvellement de la gamme a permis au constructeur d’atteindre de belles performances. Les commandes ont ainsi augmenté de 88 %. Cette bonne dynamique affecte aussi les résultats du réseau, dont les facturations ont progressé de 30 % par rapport à 2020, et les parts de marché ont gagné 1,6 point depuis deux ans. Par ailleurs, sur le segment des porteurs, l’arrivée des T-Way et X-Way a permis au constructeur d’augmenter ses commandes de 72 %. En énergies alternatives, Iveco annonce maintenir sa position de leader en France avec près de 50 % d’un marché : le niveau de facturations en GNV a augmenté de 23 %. Le constructeur réaffirme également son approche de ne pas choisir parmi les solutions et de proposer un mix énergétique à chacun de ses clients. Enfin, en temps de crise, Iveco a mis en place des solutions de financement pour sa gamme lourde permettant de diminuer les six premiers loyers, ou pendant 3 mois dans les périodes de baisse d’activité, selon les besoins des clients.

Une nouvelle étape vers la conduite connectée et autonome

Pour mémoire, Iveco est membre du projet Ensemble, cofinancé par l'Union européenne et dirigé par l'organisme de recherche indépendant néerlandais TNO. Il a été lancé en juin 2018 dans le but de développer, tester et valider une technologie de platooning multimarque sûre, de démontrer sa faisabilité dans des conditions de circulation réelles et intégrer les services de communication C-ITS. Le projet terminé, les résultats ont été présentés par le consortium Ensemble lors de son dernier événement public, qui s'est tenu à Bruxelles le 17 mars dernier. Le projet a développé une technologie multimarque qui comprenait un protocole de communication sécurisé de véhicule à véhicule dans le but de garantir le comportement et la réaction de chaque poids lourd dans chaque situation de circulation. Au total, sept camions préparés par les constructeurs participants ont roulé ensemble de manière coordonnée. Les résultats montrent le succès de la technologie déployée dans conditions réelles de circulation le 23 septembre 2021 en Espagne, dans la région de Barcelone. Le projet Ensemble a également permis de définir deux fonctions de platooning de camions :