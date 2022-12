Iveco sera au départ du rallye-raid Dakar 2023

Deux nouvelles équipes prendront le départ au volant de quatre camions Iveco Powerstar : Boss Machinery Team de Rooy Iveco et Eurol Team de Rooy Iveco avec comme équipage Janus van Kasteren jr, Vick Versteijnen et le duo père-fils Martin et Mitchel van den Brink.

Le constructeur sera le fournisseur officiel des deux équipes et leur fournira des véhicules, des moteurs et des pièces de rechange. Tous les camions Iveco Powerstar sont équipés de moteurs Cursor 13 de la marque, avec jusqu'à 1 000 ch de puissance, spécialement conçus par FPT Industrial, la marque sœur du constructeur au sein d’Iveco Group et un leader mondial spécialisé dans les technologies avancées de groupes motopropulseurs. Ces véhicules bénéficient également des dernières technologies de suspension et de systèmes de gonflage des pneus.

La nouvelle édition du rallye Dakar – qui verra s'affronter 365 véhicules – revient en Arabie Saoudite avec un nouveau parcours qui sera une véritable épreuve d'endurance extrême. Les concurrents parcourront une distance totale de plus de 8 500 km sur un terrain périlleux, en partant des rives de la mer Rouge et en franchissant la ligne d'arrivée à Damman, de l'autre côté de la péninsule arabique.

Le niveau de difficulté est encore monté d'un cran pour cette édition qui mettra les pilotes à l'épreuve, avec près de 5 000 km de spéciales pour le prologue de la compétition et 14 étapes, dont quatre jours d'incursion dans l'océan de dunes du “Empty Quarter” et une étape “Marathon” où les équipages et les camions de rallye s'affronteront sans assistance.