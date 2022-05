Iveco T-Way récompensé par un iF Design Award

Pour l’année 2022, le jury iF Design a décerné son « Award » à l'Iveco T-Way de la gamme lourde du constructeur italien conçu pour les missions tout-terrain les plus extrêmes, en reconnaissance de son design élégant, robuste et fonctionnel.

L’Iveco T-Way a remporté le très convoité iF Design Award dans la catégorie Heavy Truck : Industrial Design. Rappelons que fondé en Allemagne en 1953, le label iF reconnait un design innovant, pour les consommateurs et la communauté du design. Composé de 120 experts internationaux en design, le jury indépendant a sélectionné cette année le modèle phare de la gamme lourde Way pour son design innovant, son style et sa technologie à un segment traditionnellement conservateur.

Marco Armigliato, responsable du design industriel d’Iveco Group, a déclaré : « Nous sommes très honorés que le T-Way ait été sélectionné pour ce prestigieux iF Design Award. Sa conception allie robustesse, fiabilité, efficacité et orientation conducteur, alliant efficacement fonctionnalité et style. Cette reconnaissance fait suite à de récentes distinctions supplémentaires pour ce modèle au cours des six derniers mois, notamment en remportant le très convoité German Design Award pour "Excellent Product Design" décerné par le German Design Council, et le prestigieux Red Dot Award pour "Product Design" 2022.”»