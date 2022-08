Iveco Topcare : l’assistance premium qui couvre jusqu’au bien-être des chauffeurs

Iveco vient de mettre sur le marché son nouveau service d’assistance baptisé TopCare. Ce service se veut premium et connecté avec l’objectif d’assister les transporteurs en cas d’immobilisation imprévue en remettant le véhicule sur la route le plus rapidement possible mais aussi, plus inédit, de prendre soin du conducteur si la panne met un certain temps pour être résolue. Ce service d’assistance 24h/24, 7j/7, s’appuie sur les 1 800 ateliers dont dispose la marque en Europe.

Cette assistance au conducteur s’inscrit dans la stratégie de la marque davantage centrée sur les chauffeurs. Iveco a en effet introduit au cours des trois dernières années des produits et services visant à améliorer la vie quotidienne des conducteurs à bord en termes de sécurité, de confort et de connectivité.

« Poussés par notre solide approche centrée sur le conducteur, combinée à notre état d'esprit numérique et de connectivité, nous avons conçu un service d'assistance haut de gamme pour garantir à nos conducteurs et propriétaires de flotte la tranquillité d'esprit lorsque leur camion est sur la route. Nous voulons que nos clients se sentent en sécurité avec Iveco dans toutes les situations, c'est pourquoi nous avons conçu une couverture tout compris qui garantit une action rapide et agile grâce à des systèmes avancés, maximisant la disponibilité du véhicule et la productivité de l'entreprise, tout en prenant soin du conducteur, même en cas d'événement imprévu » explique Mihai Radu Daderlat, head of truck BU customer service TCO & services.

En cas de panne obligeant le conducteur à s'arrêter dans un atelier pour une réparation, la salle de contrôle Iveco, qui surveille en continu les véhicules connectés, reçoit une alerte qui attribue la plus haute priorité à la résolution du défaut du véhicule.

Un processus d'approvisionnement urgent en pièces détachées est automatiquement déclenché et des experts en diagnostic se mettent au travail pour minimiser le temps d’immobilisation, fournissant des mises à jour constantes sur l'état d’avancement de la résolution du problème.

Prendre soin du chauffeur

Si la réparation prend plus de temps que prévu et que le conducteur est loin de chez lui, Iveco Topcare met à sa disposition une gamme de services d'accueil comprenant repas, hébergement, transferts et parking selon les besoins. Des soins médicaux peuvent même être apportés en cas de problème de santé non grave.

Iveco Topcare est un service d'abonnement disponible sur les véhicules connectés du modèle S-Way, en plus du contrat d'entretien et de réparation proposé par le constructeur.