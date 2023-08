Iveco va produire et commercialiser ses poids lourds électriques sous sa propre marque dès cette année

Suite à la scission de son partenariat avec Nikola, Iveco annonce la commercialisation dés cette année de tracteurs électriques disponibles en version batterie et pile à combustible. Les camions porteront le logo Iveco.

Iveco a annoncé qu'il produira et commercialisera ses tracteurs électriques à batterie (BEV) et à pile à combustible (FCEV) sous sa propre marque. Cela fait suite à la communication en juin dernier par Iveco Group de l'acquisition de la pleine et unique propriété de la société allemande issue de l'ancienne joint-venture Nikola Iveco Europe.

Les tracteurs sont équipés d'un essieu électrique produit par FPT Industrial. Les composants clés que sont les batteries et le système de pile à combustible sont fournis respectivement par Protera et Bosch.

Ces véhicules « nés électriques » sont basés sur la plateforme du modèle S-Way, spécialement repensée pour permettre de prendre en charge à la fois la technologie de propulsion par pile à combustible et par batterie, grâce à une architecture modulaire.

Le tracteur BEV propose une autonomie allant jusqu'à 500 km. Il dispose d'une capacité totale de batterie de 738 kWh (9 packs) associée à une puissance de charge atteignant 350 kW. La configuration tracteur 4x2 sera la première à entrer sur le marché européen au dernier trimestre 2023.

Le tracteur FCEV dispose d'une autonomie allant jusqu'à 800 km et un temps de ravitaillement de moins de 20 minutes. Il peut accueillir 70 kg d'hydrogène utile, stocké à 700 bars de pression. Les premiers exemplaires du tracteur FCEV seront livrés en France, en Suisse et en Allemagne fin 2023.

Les deux véhicules sont produits dans l'usine d'Ulm, le site multimarque d’Iveco Group basé en Allemagne. Les véhicules seront commercialisés et assistés par le réseau de concessionnaires de la marque à travers l'Europe.