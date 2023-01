« Ivresse des profondeurs et manque d'oxygène » : le marché automobile VP en 2022 par Marc Bruschet Mobilians

La forte poussée enregistrée par les tactiques est principalement due aux marques de « périmètre PSA » ... et aux « ajustements » de fin d’année, pratique courante chez de nombreux Constructeurs. En revanche, le marché Sociétés (réparti à quasiment 50/50 entre les Autres Sociétés et la LLD) est resté plombé par les Loueurs Techniques :

Au cumul de l’année 2022, le marché des VPP est en chute de 26.50% vs 2019 et de près de 30.0% vs la moyenne du marché entre 2016 et 2019. Plus inquiétant (si besoin), nous clôturons l’année 2022 sur un volume de VPP en repli de plus de 7.0% vs 2020, année « amputée » par 3 mois de confinement.

Manque d’oxygène pour le marché des sociétés

Alors que ce marché avait connu une croissance continue de 2016 (457 789 unités) à 2019 (565 419 unités) et avait « tenu le choc » en 2020 (467 046 VP) et 2021 (501 294 unités), il s’est fortement érodé en 2022 (454 395 immats). "Comme pour le particulier, nous sommes repassés en dessous du niveau de 2020 (≈-3.0%) et nous sommes décrochés d’≈10.0% vs la moyenne du marché entre 2016 et 2019", analyse Mobilians.

Après la crise de l'offre, voici la crise de la demande en 2023...