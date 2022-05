Ixell Lab Mobile, le laboratoire de peinture roulant d’Ixell (Renault)

Cela fait 45 ans que Renault exploite sa propre marque de peinture Ixell. Elle est aujourd’hui utilisée en France par environ par 3 000 carrosseries, dont 450 concessions, 1 600 agents de marque Renault et 1 000 ateliers indépendants. « Ixell est un héritage dont on doit tenir grand soin et faire vivre », glisse Hervé Pantegnies, directeur business pièces & accessoires chez Renault.

La marque, qui revendique 15 % de part de marché et qui gagne en moyenne 70 nouvelles carrosseries par an, est tirée par la passion du métier de carrossier peintre, la performance des produits mais aussi la proximité avec les professionnels. Pour renforcer encore cette dernière et appuyer la force de vente de la marque, composée de 73 technico-commerciaux, la division peinture de Renault vient de mettre sur la route un camion mobile de promotion de la marque Ixell, en mesure d’apporter également un support technique.

L'utilitaire Ixell Lab Mobile embarque toute la technologie Ixell pour convaincre les peintres de la performance du système peinture de Renault. Le véhicule, construit sur la base d’un Renault Master, a demandé un an de développement. La caisse est thermiquement isolée ce qui permet de garder les produis toujours à la bonne température. C’est en fait le laboratoire idéal Ixell roulant.

« Ixel Lab Mobile c’est à la fois un outil de marketing, de communication, de commerce et de démonstrations techniques. Il nous permet de montrer rapidement en une seule visite l’ensemble de notre périmètre produits, dont les dernières nouveautés. Cela nous permet d’identifier très vite les besoins des clients », explique Aude Le Marec, cheffe de marché Ixell.

L’armoire des teintes de bases, des vernis et des produits annexes se trouve dans la partie droite du camion. La partie gauche est, elle, occupée par la table de préparation avec l’ensemble des outils connectés de la marque (balance, spectrophotomètre…) dont une nouveauté qui sera présentée en septembre, à savoir la scanette placothèque qui numérise le teintier traditionnel et qui aide à la commande de stock. Par ailleurs, le label Boost Formula, qui regroupe l’ensemble des produits Ixell haute performance, plutôt destinés à la réparation rapide, est mis en avant.

Cinq Ixell Lab Mobile prochainement sur les routes de France ?

Ce premier camion laboratoire a été déployé sur la région sud-est de la France. Une dizaine de clients ont été visités en trois semaines. Son planning de visites est programmé sur les six prochains mois. Quatre Ixell Lab Mobile pourraient être déployés dans les autres directions régionales Renault selon les résultats obtenus avec cette première expérience. Les professionnels pourront découvrir Ixell Lab Mobile durant le prochain salon Equip Auto.