J-27 pour l'eActros 600 de Mercedes-Benz Trucks

C’est le 10 octobre prochain que Mercedes-Benz Trucks présentera en première mondiale l'eActros 600, un camion électrique à batterie destiné au transport de marchandises sur de longues distances dont la production en série est prévue pour 2024.

Le constructeur vient de dévoiler un premier aperçu du camion. Son design se veut innovant avec une face pensée pour un bon aérodynamisme. L'intérieur a également été amélioré.

Le camion, « qui se veut le bon choix pour les clients en termes de rentabilité, de durabilité et de fiabilité » selon la marque, aura une autonomie de 500 kilomètres. Trois packs de batteries lui confèrent une capacité totale installée de plus de 600 kWh en série et deux moteurs électriques. Sa durabilité est pensée pour 1,2 million de kilomètres parcourus sur une période de dix ans, tel un diesel.

Le choix du lithium/fer/phosphate

Les batteries utilisées font appel à la technologie lithium/fer/phosphate qui se caractérise avant tout par une longue durée de vie et une plus grande quantité d'énergie utilisable. Les ingénieurs de Mercedes-Benz Trucks souhaitent que les batteries puissent être rechargées de 20 à 80 % en moins de 30 minutes à une station de recharge d'une puissance d'environ un mégawatt.

L’eActros sort d’une série de tests intensifs de cinq semaines à des températures élevées pouvant atteindre 44 degrés Celsius en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Ils ont fait suite à des essais hivernaux en Finlande par des températures glaciales allant jusqu'à moins 25 degrés Celsius et des essais initiaux sur routes publiques.