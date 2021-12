J-5 avant la cérémonie du Prix de l’Équipement de l’Année

Le jury du Prix de l’Équipement de l’Année, organisé par Décision Atelier, s'est réuni, le 7 décembre dernier, au centre de formation de Speedy, pour étudier les 47 dossiers de candidatures. Durant toute la journée, un à un, ses membres ont passé en revue les documentations des équipements, produits et services destinés aux ateliers en lice pour cette huitième édition du Prix de l’Équipement de l’Année.

Pas moins de 36 marques ont partagé leur(s) dernières(s) innovation(s) pour accompagner les garagistes dans leur quotidien (Clas, Knipex, Bosch, Gedore, Milwaukee, Ingersoll Rand, Silca, Texa, Autel, Mahle, Getac, Hella, Delphi, Actia, Facom, Sonic Equipement, Flash Cooling, Maha, Telwin, Omia, Panther Pro, Walcom, Phender, Gys, Visomax, Indasa, Fen-X, IDGarages, Promeg, F2G, R-M, API, Careden, Wynns, Gomecano, FlexFuel).

Toutes ces innovations sont à retrouver sur la plateforme dédiée au Prix de l’Équipement de l’Année.

Treize solutions seront primées lors d'une soirée de remise de Prix qui se tiendra le 14 décembre, à Paris et en partenariat avec Corhofi, le Garac et Mewa.

« L’attribution des prix n’est pas un exercice facile. Les innovations touchent des activités très variées. La majorité d’entre elles sont remarquables mais il faut faire la part des choses entre véritables nouveautés, adéquation avec les vrais besoins des ateliers et facilité de mise en œuvre. Il faut aussi que le prix de commercialisation ne soit pas trop élitiste. Heureusement, les membres du jury, composés essentiellement de responsables équipements au sein des grandes marques de distribution, connaissent parfaitement le marché. Leurs arguments et leur jugement sont très éclairés. Le palmarès est le reflet du parfait équilibre entre innovation et pertinence », commente Fabio Crocco, rédacteur en chef de Décision Atelier.

La liste des membres du jury est à découvrir sur la plateforme.

Décision Atelier consacrera un dossier complet sur ces Prix et l’équipement de garage dans son édition de février 2022.