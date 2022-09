Jacob Abbou n’est plus

Fondateur du Journal de l’Automobile en 1979 dont il était toujours président d’honneur, Jacob Abbou s’est éteint le 6 septembre 2022. Au-delà de l’homme d’affaires et du passionné d’automobiles, volontiers collectionneur à ses heures, c’est sa personnalité forte et flamboyante qui reste dans les mémoires.

Auto Infos apprend avec douleur que Jacob Abbou est décédé à l’âge de 79 ans. Il avait créé le Journal de l’Automobile en 1979, en s’inspirant du succès d’Automotive News, du groupe Crain, aux Etats-Unis. Pour l’anecdote, dont il était friand, le nom « Le Journal de l’Automobile » était déposé, mais suite à un échange de courriers, un certain Sergio Pininfarina accepta de le lui céder. Au fil des années, il lancera de nouveaux journaux qui accueilleront la plume de nombreux journalistes automobiles.

Serial entrepreneur (affichage, contrôle technique, lavage, déménagements, etc.), professeur à HEC-Entrepreneurs où il accompagnera les débuts de nombreux jeunes chefs d’entreprise, Jacob Abbou dormait peu et rythmait ses journées d’un fourmillement d’idées, de multiples rencontres et échanges téléphoniques, et de prises d’initiatives en cascade. Toujours le verbe haut et le sens de la formule acéré.

Sa passion pour l’automobile est toujours demeurée intacte et il collectionnait volontiers les belles voitures, le plus souvent sportives, et les objets de sports mécaniques. L’homme de foi, très précis sur les textes et les exégèses, se voulait discret, mais n’en restait pas moins érudit.

Les équipes d’Auto Infos présentent leurs plus sincères condoléances à son épouse, Martine Abbou, ses trois filles, Karine, Caroline et Estelle, et à l’ensemble de la famille.