Jacques-Edouard Daubresse est nommé directeur général du groupement des concessionnaires Peugeot

Du monde des constructeurs automobiles à la distribution il n'y a qu'un pas que Jacques-Edouard Daubresse vient de franchir. Le dirigeant défendra désormais les intérêts des concessionnaires portant le panneau Peugeot face aux dirigeants de la marque au lion. Un poste clé au moment où les discussions autour de l'évolution des contrats vont entrer dans leur phase active dans les prochains mois.

Rappelons que Jacques-Edouard Daubresse a quitté, le 1er juin, la direction de DS en France. Il a fait l'essentiel de sa carrière du côté des constructeurs. Il occupe désormais la fonction de directeur général du groupement des concessionnaires Peugeot (GCAP) et d’Unicap, la centrale d’achats du réseau Peugeot.

Amplifier les synergies avec les marques de Stellantis

« Les groupements de concessionnaires sont depuis des dizaines d'années des partenaires essentiels du constructeur, rappelle François Mary, président du GCAP et d’Unicap. Devant les multiples défis qui attendent les réseaux de distribution, il nous est apparu nécessaire de continuer à structurer et professionnaliser le travail que nous menons avec notre groupement, le GCAP, et notre centrale d’achats, Unicap, au travers du recrutemen de Jacques-Edouard Daubresse en tant que directeur général qui chapeautera le GCAP avec l’appui de notre secrétaire général, Jean-Pierre Pain, et Unicap avec l’appui de notre responsable marketing-achats, Ludovic Ade ».

Et d'ajouter : « Jacques-Edouard, dont les compétences professionnelles et les valeurs personnelles ont déjà pu être appréciées par nos collègues, va nous aider à franchir une nouvelle étape dans la professionnalisation de nos activités actuelles et de celles que nous souhaitons développer. Il nous aidera en parallèle à amplifier les synergies entre les groupements des marques Stellantis, dans le sens de celles initiées depuis maintenant plusieurs années avec nos collègues du GCC & DS au travers de groupes de travail communs (PR, VO, APV, Informatique etc…) ainsi que sur les sujets transversaux avec nos collègues du GNCO et du GDFCA (futurs contrats etc…) ».

Les synergies entre les groupements des marques de Stellantis apparaissent aujourd'hui comme un objectif central pour le GCAP et les autres groupements du groupe. À suivre donc les formes concrètes que pourraient prendre ces synergies dans l'avenir.

Du monde constructeur à la distribution automobile

Jacques-Edouard Daubresse est diplômé de l’université de Paris II Assas et de l’IAE de Paris. Il a fait son entrée au sein du groupe PSA en 2004, en occupant plusieurs postes en gestion et finances en France. En 2010, il devient directeur administratif et financier aux Pays-Bas, puis en Pologne, avant de devenir directeur des opérations. En 2015, il est nommé responsable du projet de création des plateformes Distrigo pour PSA Retail en Europe. De 2017 à décembre 2020, il a occupé le poste de directeur des pièces et services pour les marques du groupe PSA en France.

Le GCAP : un groupement important pour les distributeurs Peugeot

Rappelons que le GCAP est présidé par François Mary, par ailleurs président du groupe Mary. En devenant directeur général du groupement, Jacques-Edouard Daubresse aura également la gestion de la centrale d'achats. Il rejoint un groupement historiquement important dans l'Hexagone en raison de la force de la marque et de ses distributeurs.

Sur cette photo prise à l’occasion d’une rencontre entre différents groupes de distribution Peugeot représentant pour beaucoup plusieurs des autres marques du groupe Stellantis, on retrouve notamment : Mustapha Eddahbi (groupe BYmyCAR), Pierre-Elie Gérard (groupe Gemy), Quentin Chopard (groupe Chopard), Olivier Hossard (groupe Vauban), Stéphane Caldairou (groupe Emil Frey), François Mary (groupe Mary, président du GCAP et d’Unicap), Jacques-Edouard Daubresse (DG du GCAP et d’Unicap), Jacques Dubois (groupe JMJ, vice-président du GCC & DS, président de l’ACCE), Xavier Dubois (groupe Sofida), Robert-Claude Soria (groupe Dubreuil), Gilles Messier (groupe Bernard), Xavier Trujas (groupe Carwest), Alain Nédélec (groupe Nédélec), Bernard de Pierrepont (membre des Sages du GCAP), Jean-Pierre Pain (secrétaire général du GCAP).