Jaguar Land Rover étend de deux ans sa garantie constructeur en Europe

Le groupe JLR ajoute deux années supplémentaires, ou 150 000 kilomètres, à sa garantie existante. Cette protection s’applique à tous les marchés européens et sur tous les modèles Range Rover, Defender et Discovery depuis début septembre.

Depuis le 1er septembre 2023, le constructeur britannique prolonge à l’ensemble de ses clients européens, l’extension garantie sur tous les modèles des marques Range Rover, Defender et Discovery. La garantie se prolonge donc de deux ans supplémentaires, passant de trois à cinq ans ou 150 000 kilomètres. Les conditions restent inchangées et JLR promet « la meilleure qualité de service » aux automobilistes.

En prolongeant cette protection, le groupe ambitionne d’améliorer sa satisfaction client, ainsi que les valeurs résiduelles de son parc. Un gage de suivi, de sécurité et d’entretien qui se répercutera sur le marché de l’occasion. « Les garanties de trois ans sont la norme dans l'industrie automobile : la mise en place d'une politique de cinq ans permet donc aux Maisons Range Rover, Defender et Discovery d'aller plus loin pour leurs clients » confirme l'entreprise.

Une harmonisation de protection dans le groupe

De plus, outre l’extension de garantie, les propriétaires des modèles Range Rover, Defender et Discovery immatriculé depuis le 1er septembre dernier, peuvent également bénéficier de cinq ans de connectivité InControl Remote (assistance routière, visualisation du niveau de carburant, état de charge etc) depuis cette date. Grâce à ces nouvelles garanties, les clients du groupe JLR recevront tous le même niveau de protection que celui dont bénéficiaient déjà les modèles Jaguar depuis le 1er juillet 2022.