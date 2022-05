Jaguar Land Rover France revoit son état-major

Jaguar Land Rover France vient de procéder à une réorganisation au sein de son état-major. La filiale confie ainsi à Michaël Pierre la direction de la communication. Ce dernier gérait jusqu’à présent les événements pour les deux marques du groupe. Il s’occupera des deux aspects dans le cadre de son nouveau poste de directeur communication et événements. Il est rattaché à Laurent Letourneur, directeur marketing et relations extérieures. Michaël Pierre est diplômé de l'IPAG Paris. Il a débuté sa carrière en 1997 chez ISL France en tant que chargé de clientèle. Il est ensuite entré chez Havas Sports en 2000 au sein de la direction des Relations publiques. Il a rejoint en 2005 Sportys, en tant que directeur marketing et communication pendant six ans. En 2011, il est passé chez ASO, pour prendre le poste de directeur des partenariats, avant de devenir directeur du pôle sport de la régie commerciale de RMC et BFM jusqu'en 2014.

Nouveau directeur du développement réseau

Marc Schlumberger, directeur de la franchise réseau depuis 2018, devient aujourd’hui directeur du développement réseau. Il entre au comité de direction de la filiale et est rattaché à Philippe Robbrecht, directeur exécutif de Jaguar Land Rover France. Diplômé de l’Edhec Business School, Marc Schlumberger a évolué chez BMW France pendant 10 ans à travers différentes fonctions dans l’après-vente, le marketing et le commerce. Il entre chez Jaguar Land Rover en 2016 en tant que responsable grands comptes pendant 2 ans avant d’être nommé directeur de la franchise réseau.

Le VO rejoint les ventes aux entreprises

La troisième évolution concerne l’activité véhicules d’occasion. Cette dernière est confiée à Fabien Noël, qui gère également les ventes corporate de la filiale française. Diplômé de l’Essca Angers, il débute sa carrière chez Ford et plus particulièrement au sein de Ford Crédit. Il occupe ainsi les postes de responsable de zone en 2004, puis superviseur back-office en 2007 et superviseur retail en 2010. Il devient ensuite responsable de zone pour la marque Ford, avant de retourner chez Ford Crédit en 2016 en tant que responsable des assurances et des services. Il devient directeur régional un an plus tard et rejoint Jaguar Land Rover France en 2018, en tant que directeur des services financement. Il est aujourd’hui nommé directeur des ventes entreprises et véhicules d’occasion. Il est rattaché à Olivier Andrieu, directeur des opérations.