Jaguar Land Rover organise la seconde vie des batteries de l’i-PACE

Dans le cadre de sa démarche visant le statut « zéro émission nette de carbone » d'ici 2039, le constructeur britannique lancera des programmes permettant de donner une seconde vie aux batteries de ses véhicules électriques et de les utiliser dans d’autres domaines. C’est la raison du rapprochement avec Pramac, acteur majeur dans le secteur de l’énergie, qui va permettre avec son système de stockage d’énergie ESS d’exploiter en seconde vie les cellules lithium-ion des batteries de la jaguar i-PACE.

Le système le plus avancé proposé par Pramac dans cette application spécifique dispose d’une capacité allant jusqu'à 125kWh, capacité largement suffisante pour recharger complètement le dernier SUV 100% électrique de Jaguar ou pour alimenter, par exemple, une résidence familiale standard pendant une semaine (environ 75 kWh).

Pramac réutilise directement jusqu'à 85% de la batterie fournie par le constructeur dans la station de charge, y compris les modules et le câblage. Chargée par des panneaux solaires, l’unité de stockage est une solution autonome qui se compose d'une batterie reliée à un convertisseur bidirectionnel ainsi que des systèmes de gestion et de contrôle associés. Disponibles à la location, les modules sont équipés de connecteurs pour véhicules électriques de type 2 avec contrôle dynamique ; ils affichent une puissance nominale allant jusqu'à 22kW AC et permettant ainsi de recharger des véhicules électriques de différentes origines.