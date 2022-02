Jaguar Land Rover s’allie à Nvidia pour la sécurité de ses futurs modèles

Jaguar Land Rover et Nvidia viennent d’annoncer la signature d’un accord qui permettra au constructeur d’intégrer la plateforme Nvidia Drive sur ses modèles à partir de 2025. Un saut technologique important pour la marque premium, qui concerne un domaine stratégique. L’objectif consiste à adopter des systèmes d’assistance à la conduite basés sur l’intelligence artificielle. Ce système concernera l’accompagnement du conducteur et la protection des occupants, notamment grâce au contrôle de l’environnement du véhicule par une forme de visualisation avancée. Cette solution comprend ordinateur, logiciels, systèmes de sûreté et de sécurité, mise en réseau et capteurs d’environnement. L’ensemble se partage entre Drive Orin, qui gère le système d’exploitation Jaguar Land Rover, et Drive Hyperion, qui est le « système nerveux central » du véhicule.

Les clés de la sécurité chez Nvidia

Cette association marque un tournant pour le constructeur, puisque les domaines concernés par cet accord touchent à la sécurité du véhicule et de ses passagers. Ce domaine crucial passe donc, en partie, entre les mains de Nvidia. Le constructeur restera aux commandes en matière de conception « hardware » mais délèguera donc une grande partie du « software » à un fournisseur extérieur. « Les flottes de voitures programmables et définies par logiciel offriront de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services pendant toute la durée de vie des véhicules » souligne ainsi Jensen Huang, fondateur et P-dg de Nvidia. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que les « voitures programmables » produisent moins de bugs que les ordinateurs et autres appareils électroniques, beaucoup plus simples.