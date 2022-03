Jaguar Land Rover s’associe à Pramac pour la deuxième vie de ses batteries électriques

Jaguar Land Rover s’associe à Pramac pour concevoir des unités de stockage d’électricité et de charge mobiles à partir de batteries de Jaguar I-Pace. Cet accord vise à offrir une seconde vie rentable à tous points de vue aux accumulateurs de ce modèle. Le système repose sur une technologie développée par Pramac sous le nom d’ESS (système de stockage d’énergie). Il utilise les cellules lithium-ion des batteries de la Jaguar I-Pace pour fournir de l’énergie lorsque le réseau local est limité, inexistant ou irrégulier. Les premiers exemplaires fonctionnent avec des batteries de modèles de développement et de tests de l’I-Pace et existent sous différents formats. Le plus évolué dispose d’une capacité allant jusqu’à 125 kWh, ce qui permet de recharger totalement un I-Pace ou d’alimenter une maison pendant plusieurs jours. Pramac récupère jusqu’à 85 % de la batterie fournie par Jaguar Land Rover.

Chargée par panneaux solaires

Cette unité mobile est alimentée par des panneaux solaires et dispose d’un convertisseur bidirectionnel. Elle possède des connecteurs de type 2 pour véhicules électriques, avec une puissance nominale allant jusqu’à 22 kW AC. Un exemplaire de cette unité mobile a été utilisé par l’écurie TCS Racing de Formule E lors des journées d’essais pour alimenter l’équipement qui analyse les performances de la voiture en piste. Une autre unité sera déployée en Afrique du Sud pour réguler l’alimentation en électricité du centre Land Rover Experience de Johannesbourg. Le développement de solutions de seconde vie des batteries devrait croître dans les années à venir, notamment avec l’arrivée du premier modèle 100 % électrique chez Land Rover, qui devrait être le Range Rover.