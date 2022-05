Jaguar Land Rover s’entoure de start-up innovantes

Générer des collaborations avec des start-up, des scaleups et des organisations partageant les mêmes idées sur l'électrification, la connectivité, les services digitaux, le métavers, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement ou encore la durabilité. Voici les différents objectifs promus par la stratégie Open Innovation de Jaguar Land Rover. Pour soutenir cette ambition, celui-ci a inauguré, en partenariat avec Plug and Play, un centre d'innovation au Royaume-Uni édifié à proximité de son siège social. La structure réunira à terme un écosystème mondial de 70 partenaires potentiels qui lui permettront de tester de nouvelles technologies et de nouveaux business model, tout en favorisant des emplois et des opportunités pour l’économie digitale. « Avec le lancement de la plateforme Open Innovation, Jaguar Land Rover embrasse l'ensemble de l'écosystème de la mobilité et de la durabilité pour offrir une expérience client inégalée, façonner l'avenir de notre industrie et ouvrir la voie à l'avenir, commente François Dossa, directeur exécutif, stratégie et développement durable chez Jaguar Land Rover. Tout sera exploré, depuis les batteries de seconde vie et l'économie circulaire jusqu’aux nouveaux services FinTech, InsurTech et digitaux – en phase avec Jaguar Land Rover en tant que fiers créateurs du luxe moderne ».

Toujours dans cette dynamique, le constructeur vient également de signer deux accords de partenariats au Brésil avec Cubo Itau et Firjan qui accueillent, pour l’un avec des centaines de startups, pour l’autre avec 10 000 entreprises membres, toutes issues du secteur de l’innovation automobile. Ces accords permettront à la marque de se développer plus facilement en Amérique du Sud.

En somme, en collaborant avec des experts du secteur, le programme Open Innovation aidera Jaguar Land Rover à identifier les services, produits, outils et processus digitaux pour atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2039, tout en créant de nouvelles chaînes de valeur. Pour atteindre cet objectif, Jaguar Land Rover s'engage, dans un premier temps, à réduire de 46 % les émissions de gaz à effet de serre de ses opérations et de 54 % celles de ses chaînes de valeur d'ici à 2030.