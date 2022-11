Jaguar Land Rover se renforce pour accompagner sa mutation digitale

Afin d’accompagner ses ambitions d’électrification instaurées dans le plan Reimagine, l'entreprise propose 800 postes sur plusieurs marchés (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Inde, Chine et Hongrie) pour des professionnels dotés de compétences dans le domaine du digital et du traitement des données.

À la suite des licenciements massifs chez Meta, Twitter et d’autres acteurs du secteur du digital, Jaguar Land Rover a annoncé une campagne mondiale de recrutement. Plus de 800 nouveaux postes dans le numérique et l'ingénierie sont à pourvoir dans six pays, à savoir le Royaume-Uni, l'Irlande, les États-Unis, l'Inde, la Chine et la Hongrie.

Le constructeur recherche des professionnels qualifiés et spécialisés, issus du secteur des technologies numériques. En effet, les postes disponibles couvrent la conduite autonome, l'intelligence artificielle, l'électrification, les logiciels cloud, la science des données ou encore l'apprentissage automatique. L'entreprise juge que le renforcement de ses capacités de traitement des données est essentiel à sa transformation digitale dans le but d’offrir à ses clients une expérience entièrement connectée et soutenir le développement de la prochaine génération de voitures Jaguar Land Rover.

« Nous renforçons encore notre base de données et de compétences numériques afin de pouvoir mettre en œuvre notre stratégie Reimagine, devenir une entreprise tout électrique à partir de 2025 et atteindre l'objectif zéro carbone d'ici à 2039, explique Anthony Battle, directeur de l'information. Notre parcours de transformation numérique est bien engagé mais la prochaine étape importante est le recrutement de professionnels hautement qualifiés dans le digital ».

D'ici à 2030, tous les modèles du constructeur britannique seront disponibles en version 100 % électrique. Ainsi, Jaguar deviendra une marque de luxe totalement électrique à partir de 2025, tandis que Land Rover accueillera six modèles entièrement électriques au cours des cinq prochaines années.