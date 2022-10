Jaguar Land Rover souhaite concentrer ses réseaux et réduire leur rémunération

Après Volkswagen, Stellantis ou encore Mercedes, les restructurations des réseaux de distribution se succèdent depuis quelques mois. Le constructeur Jaguar Land Rover, propriété de l'indien Tata, a reçu depuis quelques semaines l'ensemble de ses distributeurs individuellement afin de leur annoncer la manière dont il envisageait la restructuration des deux réseaux et leur avenir avec la marque qu'ils représentent.

Le nombre de points de vente Jaguar divisé par deux

Au niveau du nombre d'investisseurs, tout d'abord, Jaguar Land Rover souhaite réduire drastiquement le nombre de points de vente pour la marque Jaguar. On passerait d'une cinquantaine de points de vente pour 35 investisseurs à une douzaine de points de représentation en France. L'objectif serait de transformer Jaguar de marque premium à marque de luxe sur le modèle de Bentley. Le réseau Jaguar passerait d'un contrat de distribution sélective à un contrat d'agence, le constructeur souhaitant pouvoir réaliser des ventes directes tout en maîtrisant le prix de vente et la rémunération.

Faire de Jaguar une "marque de luxe comme Bentley"

La rémunération : c'est l'autre question centrale des discussions entre le constructeur et ses réseaux. Jaguar Land Rover a annoncé une rémunération qui serait divisée par deux à l'avenir à hauteur de 8%, soit 4% sur facture et le reste en variable. En contrepartie, le constructeur proposerait de prendre la gestion du stock et le coût marketing soit 350 euros par voiture soit au final 1,5% de marge.

Une rémunération divisée par deux à hauteur de 8%

Pour les distributeurs de la marque, le compte n'y est pas évidemment ! Ce sujet de la rémunération pourrait être un point important de blocage et de crispation. Pour expliquer cette baisse, le constructeur a rappelé à ses concessionnaires qu'il n'était plus possible de consentir 6 à 7 points de remise lors de la vente d'un véhicule.

Land Rover : un contrat de distribution sélective avec une vingtaine de plaques

Au niveau de Land Rover, outre la baisse de la rémunération, le constructeur maintiendrait un contrat de distribution sélective tout en réduisant le nombre de plaques à hauteur d'une vingtaine tout en conservant un nombre de points de vente à peu près identique de 70 points de vente. Ces plaques Land Rover commercialiseraient à terme entre 400 et 500 véhicules neufs par an. Le concessionnaire Land Rover aurait par ailleurs la possibilité de prendre un contrat d'agence pour la marque Jaguar. On peut d'ailleurs se demander pour quelle raison le réseau Land Rover ne passerait pas également en contrat d'agence.

Un "Monopoly" difficile à mettre en place sur le terrain

A noter que pour l'instant, les contrats Jaguar et Land Rover n'ont pas été résiliés. Sur le terrain, le "Monopoly" de cette restructuration des réseaux Jaguar et Land Rover est très complexe. Une prochaine réunion en Angleterre, du 17 au 19 septembre prochain, permettra aux distributeurs français d'en savoir un peu plus. Si jusque-là, les investisseurs ont écouté les souhaits de leur constructeur sans répondre officiellement, rien n'est à ce jour entériné... loin de là !