Jaguar porte sa garantie constructeur à 5 ans ou 150 000 km

Jaguar porte la période de garantie sur tous ses modèles à 5 ans ou 150 000 km. Ce passage de trois à cinq ans est un signe fort pour la marque. « L’introduction d’une garantie de 5 ans pour toutes les nouvelles Jaguar constitue une étape importante vers l’excellence dans la qualité de service », souligne ainsi le constructeur. Cette décision constitue l’un des éléments de la stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover, qui vise notamment à offrir des véhicules de luxe à la pointe de la modernité et une expérience client à la hauteur. Cette garantie de 5 ans s’appuie également sur d’autres éléments mis en place par la firme, à l’image du système InControl Remote, qui comprend l’appel d’urgence et facilite l’assistance.

Nouveaux contrats d’entretien

L’autre élément qui accompagne cet allongement de la période de garantie est le lancement de nouveaux contrats d’entretien. Deux formules sont disponibles. Le client peut choisir un nombre de révision de son choix dans le contrat Jaguar Care et il peut ajouter les pièces d’usure avec le contrat Jaguar Care+. Autant d’atouts favorables à une hausse de la valeur résiduelle de toutes les Jaguar. « Ce qui est une bonne nouvelle pour les clients car une valeur résiduelle forte se traduit par des mensualités de leasing moins élevées », souligne au passage le constructeur. Une hausse de la valeur résiduelle qui pourrait s’élever à 2 % selon Autovista. Dans un contexte global de hausse des formules locatives, ce paramètre arrangera autant le client que le constructeur. « Le lancement de la nouvelle garantie cinq ans pour les Jaguar dans toute l’Europe, démontre plus fort encore notre implication dans la qualité et la fiabilité de nos produits et l’attention que nous portons à l’excellence du service client », ajoute Dmitry Kolchanov, directeur de Jaguar Land Rover pour l’Europe. De quoi rassurer certains clients potentiels qui pourraient douter de la fiabilité des véhicules britanniques.