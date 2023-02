Jaltest Telematics : l’intelligence artificielle au service de la maintenance

maintenance prédictive, le diagnostic à distance avancé ou une solution de d’éco-conduite, grâce aux techniques du Big Data et de l'intelligence artificielle. Chez Jaltest Telematics , nous travaillons activement afin d'offrir à nos clients une valeur ajoutée différentielle en appliquant de nouvelles technologies telles que la, grâce

Maintenance prédictive

Par maintenance prédictive, nous entendons exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour prédire la durée de vie d’un système ou d’un composant à partir de toutes les informations fournies par le véhicule. De cette façon, nous sommes en mesure d’établir les intervalles de maintenance en fonction du cycle de vie des composants et de prévenir les pannes potentielles, maximisant ainsi la disponibilité du véhicule, réduisant les coûts liés aux accidents de la route et optimisant toutes les opérations de maintenance.

Diagnostic à distance

Grâce au diagnostic à distance, nous pouvons collecter toutes les informations directement depuis différents calculateurs et capteurs embarqués en temps réel.

De cette manière, nous sommes en capacité de recueillir toutes les données (le cas échéant) relatives aux erreurs présentes ou non. Il vous permet même d'effectuer des fonctions avancées telles que l'annulation d'erreur à distance, la régénération à distance du filtre à particules ou la réinitialisation à distance des unités et des compteurs, permettant au véhicule de continuer à rouler, en évitant le dépannage et l'assistance routière.

Cette solution permet une maintenance efficace, puisqu'elle garantit le bon fonctionnement des véhicules et réduit la surconsommation de carburant due à un mauvais état de maintenance. Par exemple, un système antipollution avec un dysfonctionnement peut augmenter la consommation jusqu'à 7 %, un filtre à air peut l'augmenter jusqu'à 1,6 %, etc.

L'éco-conduite

Grâce à toutes les informations collectées à partir du véhicule et directement liées à la performance et à la consommation réalisée par le conducteur, il est possible de connaître le contexte d'exploitation de votre flotte, de caractériser les itinéraires et d'évaluer les conducteurs, indépendamment du véhicule, du trajet ou du type de charge transportée.

Grâce à la solution de conduite efficace, il est possible d'impliquer objectivement les conducteurs dans la recherche constante d'efficacité, ainsi que d'optimiser les opérations en affectant le camion ayant la plus faible consommation à chaque trajet. Il est donc possible de réaliser des économies de consommation allant jusqu'à 10 % en matière de conduite et 5 % en matière de planification optimale des opérations.

En définitive, la solution de maintenance prédictive, mise en place par Jaltest Telematics, amène à un niveau supérieur le suivi du véhicule, elle offre un retour sur investissement significatif et elle permet de contenir les coûts d’exploitation.

De plus, elle a pour objectif de fidéliser les ateliers ou les flottes grâce à l'intelligence artificielle ou la Data Science.

Ceci a été un facteur clé pour mettre sur le marché des produits différentiels à haute valeur ajoutée, reconnus internationalement et présents dans plus de 115 pays.