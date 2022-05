Jantes Alu Services étend son concept à l'échelle nationale

Jantes Alu Services, spécialisée dans la remanufacturation des jantes aluminium a vu, entre 2015 et 2021, son chiffre d'affaires multiplié par huit. Dans le même temps, le nombre de salariés a, lui, triplé. Cette croissance a permis à l'entreprise de créer des services (communication, marketing, achat-logistique, etc.) dédiés à ses ateliers. L'aventure commence à bord d'un camion mobile qui traverse la Bretagne, puis le concept se fixe avec un atelier situé près de Rennes (35). Puis deux autres ateliers s'ouvrent à Nantes (44), Caen (14) et au Mans (72). En parallèle, depuis 2020 le groupe crée la société Jantes Alu Services Développement, qui devient sa centrale d'achat et d'innovation, avec l'objectif de faire de la marque l'acteur de référence du marché français. Jantes Alu Service a également créé un service marketing/communication qui a contribué à la visibilité et à la notoriété de la marque.

Aujourd'hui, Jantes Alu Service étend son concept dans toute la France sous forme de franchise. La première franchise s'est ouverte à Lille (59) au mois d'avril, puis ce sera au tour des villes de Vannes (56), Bordeaux (33), Metz (57) et Toulouse (31) au cours de cette année.