Jantes Alu Services, première franchise spécialiste des jantes

Plus légères et esthétiques, les jantes « alu » sont de moins en moins une option. Cette généralisation des jantes en aluminium, plus fragiles et coûteuses que leur ancêtre en tôle, conduit au développement d’un nouveau métier : celui de spécialiste dans la rénovation des jantes. C’est sur ce marché que s’est engouffré l’enseigne Jantes Alu Services. La société a été lancée en 2010 avec, comme seul atelier, un camion mobile allant de concession en concession bretonne restaurer les jantes abîmées de véhicules revendus sur le marché de l’occasion.

Face au succès, les deux fondateurs, Remy Génin et Patrice Bouvier, décident d’ouvrir en 2014 leur premier atelier à Noyal-sur-Vilaine. Puis l’ouverture de deux autres, à Nantes, en 2018, et à Caen, un an plus tard. Benjamin Corbel et Charles Le Bourhis entrent alors au capital de la société pour en accélérer le développement. Depuis, l’entreprise n’arrête plus de grossir. Entre 2015 et 2021, elle a multiplié par 8 son chiffre d’affaires et compte désormais 53 salariés.

L’an dernier, les entrepreneurs ont ouvert un quatrième atelier au Mans. En parallèle, ils ont lancé la franchise Jantes Alu Services. Un premier adhérent s’est implanté à Lille en avril dernier. « La croissante de la demande sur le secteur de la rénovation de jantes a conduit à la création d’ateliers. La volonté est désormais d’installer la marque sur tout le territoire », explique Thomas Banctel, responsable marketing et communication. L’extension du maillage s’opère principalement sous le format de la franchise mais aussi avec l’investissement dans des succursales. Le réseau Jantes Alu Services est aujourd’hui composé de cinq franchisés (Lille, Vannes, Bordeaux Metz et Brest) auxquels s’ajoutent quatre ateliers détenus en propre par la centrale. L’objectif est d’avoir d’ici à cinq ans entre 80 et 90 points de service.

Se lancer rapidement et facilement sur ce marché

Le recrutement s’opère essentiellement depuis des demandes sur le site de l’enseigne. La tête de réseau cherche à enrôler des entrepreneurs expérimentés issus de tous les secteurs d’activité ou des salariés provenant du milieu automobile, comme des carrossiers, souhaitant se lancer à leur compte. « Nous n’avons pas de profil type. Nous souhaitons avant tout que le candidat ait des compétences dans la gestion, le management et le commerce. Il faut aussi avoir un minimum de connaissance du milieu automobile », indique Thomas Banctel.

Avant tout, le futur franchisé ne doit pas avoir l’esprit trop individualiste « mais plutôt collectif pour faire grandir le réseau », prévient le responsable. Comme pour toute franchise, le franchiseur apporte un accompagnement, la formation et le savoir-faire qui englobe les process, les produits et les équipements avec des fournisseurs référencés. Il fait gagner du temps. « Nous permettons de démarrer l’activité tranquillement avec les bonnes bases », commente Thomas Banctel. Le démarrage de l’activité doit être réalisé avec trois personnes : le gérant, le commercial, le responsable d’atelier et l’opérateur.

Pour l’instant, la centrale ne se positionne pas comme un apporteur d’affaires, avec des flottes, par exemple, mais est en mesure de partager ses contacts clients. « Nous formons les franchisés sur les pratiques commerciales. Cela doit leur permette de prospecter vers les garages des alentours », précise Thomas Banctel. La centrale accompagne aussi son réseau avec de la communication pour développer sa notoriété.

Jusqu’à 50 jantes traitées par jour

Si les offres de Jantes Alu Services (dévoilage, réparation, rénovation, personnalisation, chromage) sont plutôt orientées vers les professionnels, qui représentent 80 % des revenus, les particuliers ne sont pas oubliés. Ces derniers ont la possibilité de faire un devis en ligne et peuvent profiter d’un véhicule de prêt. Concernant les clients professionnels, ce sont les commerciaux des garages jantes Alu Services qui passent récupérer les jantes à traiter. Elles sont ramenées une fois l’opération terminée. Les jantes peuvent être démontées/remontées sur place. Ce service est payant.

En fonction de l’état de la jante et des étapes de rénovation à prévoir, le prix de la prestation s’élève entre 100 et 200 euros. Avec ses dix salariés, l’atelier de Rennes rénove une cinquantaine de jantes par jour. Le chiffre d’affaires d’un atelier peut aller de 350 000 euros à 1,5 million d'euros pour un investissement de départ (démonte/remonte pneus, machine à dévoiler, poste à soudure, poste peinture, machine à usiner, machine à décaper…) compris entre 100 et 500 000 euros selon la taille de l’affaire.