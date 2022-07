Jardiland va déployer 300 points de recharge avec Electra

Au total, ce sont 300 points de charge ultra-rapide (de 150 à 300 kW) qui seront mis en service afin de permettre aux automobilistes de recharger jusqu'à 300 km en seulement 15 à 18 minutes. L'expérience de recharge se veut simplifiée grâce à la réservation et au paiement via l'application, un pass de recharge ou une carte bancaire au tarif unique de 0,44 €/kWh TTC.

La mise en place de ce réseau de recharge avec Electra est stratégique pour l'enseigne car il sera librement accessible et générera du trafic supplémentaire dans les magasins. Jardiland a même prévu de lancer des campagnes marketing (offres packagées, codes promotionnels, parrainages…) afin de participer à la fidélisation et l'attraction de nouveaux clients.

>> À VOIR AUSSI : Notre interview de Julien Belliato, co-fondateur et COO chez Electra

Cette action participe également à la stratégie RSE du groupe InVivo Retail. « Ce partenariat vient plus globalement renforcer la mobilisation contre les émissions de CO2 issues des transports et la réduction des émissions de particules fines et de dioxyde d'azote dans les principales agglomérations françaises. Cet engagement vise également à faciliter la mise en place des zones à faibles émissions dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants à la suite de l'adoption de la loi Climat et résilience », précise l'entreprise.