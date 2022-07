Jean-Arthur Madelaine-Advenier à la tête du design intérieur de Polestar

Jean-Arthur Madelaine-Advenier va prendre en charge le design intérieur de Polestar, la marque premium et électrique souvent associée à Volvo au sein de la galaxie du groupe chinois Geely.

Passé par Strate Ecole de design, aujourd’hui dirigée par Saran Diakité Kaba, et le Royal College of Art de Londres, Jean-Arthur Madelaine-Advenier a travaillé chez de nombreux constructeurs comme BMW, Mercedes-Benz ou Tesla. A partir de 2014, il est resté de longues années chez Citroën et on lui doit récemment les intérieurs de nouvelle C4 et de CX 5. Au-delà du style intérieur, il a aussi pris le contrôle des couleurs et matières et des enjeux d’interfaces homme-machine (IHM).

Il apportera son savoir-faire chez Polestar qui présentera un SUV à l’automne 2022, étoffant ainsi sa gamme constituée du coupé Polestar 1 et de la berline Polestar 2. Pour l’anecdote, on peut rappeler que Jean-Arthur Madelaine-Advenier ne sera pas en terrain inconnu en Suède car il avait fait un stage d’étudiant chez le constructeur -regretté- Saab.