Jean-Claude Dugeny conserve la présidence de Mobilians Île-de-France

Jean-Claude Dugeny vient d'être réélu à la présidence de Mobilians Île-de-France, fonction qu'il occupe depuis le 27 janvier 2017. La proximité sera le maître mot pour ce second mandat : proximité avec les pouvoirs publics, notamment en dialoguant avec les collectivités locales. Jean-Claude Dugeny a esquissé les premiers défis, comme l'électrification, la décarbonation et la réduction des gaz à effet de serre, ou encore les zones à faibles émissions et leurs mises en place. Pour ce second mandat, il est entouré de deux vice-présidents régionaux délégués : Jean-Jacques David, locataire-gérant de station-service, et de Marianne Fouache, réparateur indépendant. Jean-Claude Dugeny est également épaulé par Gérard Gourkow (stationnement) en tant que trésorier régional.

L'assemblée générale ordinaire du 20 avril a également permis d'organiser les élections du bureau régional, ainsi que des présidences départementales :