Jean-François Grimaldi rejoint Caréco en tant que directeur général adjoint

Jean-François Grimaldi vient d’être nommé au poste de directeur général adjoint du réseau de recycleurs Caréco aux côtés de Jean-Luc Molins, directeur général, qui a pris les commandes du groupement il y a deux ans après une valse de directeurs généraux.

Jean-François Grimaldi bénéficie d’une expérience reconnue et appréciée dans le secteur de la réparation-collision au sein duquel il a débuté en 2006 en tant que directeur commercial chez Albax auprès des donneurs d’ordres. Il a ensuite œuvré durant de nombreuses années comme directeur commercial des carrosseries CDA tout en étant conseil auprès du réseau Five Star.

Alors que le marché de la pièce de réemploi est au centre de toutes les attentions avec la multiplication des acteurs, Jean-François Grimaldi devra faire en sorte que Caréco trouve une place centrale sur le marché des professionnels. Le réseau compte plus de 60 centres de déconstruction et traite 150 000 véhicules hors d'usage par an. Avec 5 millions de pièces, Caréco revendique le plus important stock de pièces de rechange d’occasion.