Jean-François Grimaud est nommé directeur expérience client et réseau de Toyota France

Jean-François Grimaud revient au sein de Toyota France au poste de directeur expérience client et réseau. Il succède ainsi à Hervé Forzani, qui rejoint Toyota Assurance pour devenir Chairman et CEO de TIM & ANDIE. Cette dernière structure rassemble Toyota Insurance Management (TIM) et Aioi Nissay Dowa Insurance Europe (ANDIE). Hervé Forzani occupait la fonction de directeur expérience client et réseau depuis 2017. Il avait évolué auparavant chez Opel puis à plusieurs postes de direction au sein de Toyota France et Toyota Europe. Jean-François Grimaud a également évolué au niveau national et européen pour le constructeur japonais.

Jean-François Grimaud de retour en France

Jean-François Grimaud est ingénieur en sciences appliquées et diplômé de l’école de commerce automobile Iscam. Il a débuté sa carrière chez Inchcape plc. pour gérer les domaines technique et après-vente des marques Mazda et Kia. Son arrivée chez Toyota France date de 1999, en tant que chef de service technique. En 2006, il devient directeur après-vente et relation clients. Depuis 2017, il exerçait chez Toyota Europe, où il a notamment été General Manager After-Sales Operation. Depuis 2021, il occupait la fonction de Head of Data, Platforms and Customer Relation. Il prend ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet.