Jean Lain devrait bientôt distribuer Citroën et DS Automobiles

L’Autorité de la concurrence indique que le groupe Jean Lain envisage d’acquérir la totalité des actions de la société Distribution automobile du pays de Gex et des Établissements Carrel. L’opération porte sur la reprise des concessions Citroën et DS Automobiles de Cessy (Ain) et de Saint-Genis-Pouilly (Ain), ainsi que sur le rachat de la concession de Bellegarde-sur-Valserine (Valserhône, Ain). Elles appartiennent à la famille Ginot qui évolue dans la distribution automobile depuis plus de trente ans.

Si la cohérence géographique est claire pour Jean Lain Mobilités, déjà présent dans l’Ain avec Volkswagen à Cessy et à Bellegarde-sur-Valserine, il s’agit toutefois d’une première pour le groupe, qui ne distribuait pour l’heure aucune marque française et n’avait pas de contrat avec Stellantis. D’aucuns diront aussi que l’écrémage voulu par Stellantis dans la perspective des nouveaux contrats a débuté.

Rappelons que Jean Lain Mobilités distribue 14 marques (Audi, Cupra, ElectricBrands-Xbus, Goupil, Honda, Hyundai, Kleuster, Lexus, MG, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen et Volkswagen Utilitaires), grâce plus de 60 points de vente répartis dans six départements. En 2020, le groupe Jean Lain a commercialisé plus de 30000 véhicules (environ 1 VN pour 1 VO), pour un chiffre d’affaires de 720 millions d’euros. Avant la crise du Covid et ses lourdes conséquences, en 2019, son volume de ventes s’était établi à 34000 véhicules, pour un chiffre d’affaires de 840 millions d’euros.