Jean Lain Mobilités cible les professionnels via une prise de participation chez Uniques

L’opérateur savoyard vient d’officialiser son rapprochement avec Uniques, une start-up fondée par Amaury Beaune et Édouard Noel, spécialisée dans les vélos à assistance électriques pour les professionnels et particuliers. Le groupe Jean Lain Mobilités a ainsi pris une participation minoritaire dans le capital d’Uniques, afin de soutenir son engagement en faveur de la mobilité douce et durable. Cet engagement a été matérialisé en 2028 via le lancement de son entité Jean Lain e-city qui regroupe un portefeuille de 11 marques de mobilité urbaine (Biro, Cake, ElectricBrands, Eccity, Goupil, Kleuster, Ligier, Microcar, Super73, Uniques, Xev). Celles-ci proposent une gamme variée, allant du petit utilitaire électrique à la voiture sans permis thermique et électrique, en passant par les deux-roues, motos et vélos, à assistance électrique.

Cette nouvelle alliance permet surtout à Jean Lain Mobilités d’étendre son panel de solutions à destination des professionnels avec trois offres supplémentaires. En effet, à travers son entité baptisée Uniques Entreprise, la start-up lyonnaise suggère aux acteurs privés et publics trois formules complètes intégrant les vélos à assistance électrique, leur assurance, leur financement et leur maintenance : le vélo à assistance électrique libre-service, le vélo à assistance électrique de service et le vélo à assistance électrique de fonction. Les bornes de recharge et abris font également partis des prestations proposées par l'entité.

Acheter en ligne et en boutique

Par d'ailleurs, cette prise de participation permet à Uniques de bénéficier de l'élan nécessaire pour poursuivre sa croissance et son développement sur les marchés des professionnels et des particuliers. Son ambition est de devenir le numéro 1 de la mobilité douce dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en bénéficiant de l'ancrage régional de Jean Lain Mobilités. Rappelons que le groupe est présent sur 9 départements avec 91 concessions. En 2022, il a vendu 17 000 VN et 20 061 VO, générant 930 millions de chiffre d’affaires. Les clients particuliers Jean Lain Mobilités peuvent également retrouver la gamme de vélos au sein de deux boutiques Uniques, implantées à Chambéry (73) et Lyon (69). Quatre nouveaux points de vente de plus de 400 m2 devraient d’ailleurs voir le jour d’ici 2024, en périphérie des centres-villes. En outre, Uniques compte également développement prochainement la vente en ligne par le biais d’un e-shop.