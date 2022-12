Jean Lain Mobilités intègre la marque Ligier à son portefeuille

À travers ses réseaux sociaux, le groupe Jean Lain Mobilités vient d’annoncer l’intégration de la marque Ligier à son portefeuille. Si pour l’heure, la marque domine le marché européen des voitures sans permis avec une gamme thermique, Ligier Group prendra le virage de l’électrique au printemps 2023 grâce à la commercialisation de son quadricycle Myli.

Comme toute voiture sans permis, Myli ne pourra embarquer que deux passagers maximum (conducteur compris) et affichera une vitesse maximale limitée à 45 km/h. Elle sera proposée avec quatre niveaux de finition et trois niveaux de batterie pour garantir une plus grande autonomie de déplacement. À vide, la Myli ne dépasse pas les 425 kg. Une aubaine pour le distributeur savoyard, avide de proposer de nouvelles solutions de mobilités. Rebaptisé Jean Lain Mobilités au regard de cette ambition, le groupe a déployé son label Jean Lain e-city (scooters, voitures sans permis et utilitaires) dans deux showrooms dédiés à Vénissieux (69) et Voglans (73). Jean Lain e-city s’appuie également sur la force du réseau Jean Lain Mobilités en proposant des corners dans certaines de ses concessions. Le groupe vend quelque 250 véhicules électriques par mois de onze marques partenaires.

Jean Lain Mobilités commercialise donc ses premiers véhicules Ligier à Voglans, mais « l’ouverture d’autres points de vente à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes est prévue », nuance le groupe dans un post LinkedIn. Avant la case achat, l’opérateur propose également à sa clientèle de se familiariser avec les modèles sans permis en les louant via ses agences Jean Lain Rent.

Le groupe en quelques chiffres

L’opérateur aux 1 750 collaborateurs représente 13 marques automobiles sur 120 points de vente à travers six départements – l’Ain (01), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). En 2021, Jean Lain Mobilités a immatriculé 17 300 véhicules neufs et 21 700 véhicules d’occasion, participant à un chiffre d’affaires consolidé de 850 millions d’euros. Outre la vente de VN et VO, l'entreprise propose également l'achat de voitures de collection via son entité Jean Lain Heritage.