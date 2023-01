Jean Lain Mobilités veut se développer dans les Hautes-Alpes avec des sites du groupe Maurin

Deux concessionnaires majeurs de la distribution automobile française sont en train de faire affaire dans le cadre d'un rachat de concessions à Gap (05). Cela permettrait au groupe Jean Lain Mobilités d'acquérir les sites Skoda, Audi et Volkswagen (VP et VUL) appartenant actuellement au groupe Maurin.

Selon une publication de l’Autorité de la concurrence, le groupe Jean Lain Mobilités se serait positionné pour reprendre plusieurs affaires du groupe Maurin installées à Gap (05). Il s’agirait des points de vente Skoda, Audi et Volkswagen (VP et VUL). Pour rappel, le groupe savoyard fait déjà partie des réseaux de ces trois marques mais ne possède pas encore d’établissement dans le département des Hautes-Alpes. En outre, le groupe Maurin y est également présent avec les panneaux Ford, Kia, Nissan, Seat et Suzuki.

Pour l'heure, l’entreprise Jean Lain Mobilités aux 1 750 collaborateurs représente 14 marques automobiles sur 91 points de vente à travers six départements – l’Ain (01), la Drôme (26), l’Isère (38), le Rhône (69), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). En 2021, Jean Lain Mobilités a immatriculé 17 300 véhicules neufs et 21 700 véhicules d’occasion, participant à un chiffre d’affaires consolidé de 850 millions d’euros. Outre la vente de VN et VO, l'entreprise propose également l'achat de voitures de collection via son entité Jean Lain Heritage.

De son côté, en tant que premier distributeur Ford en France, premier distributeur Nissan, premier distributeur Suzuki et second distributeur Mercedes-Benz en Belgique, le groupe Maurin distribue 21 marques automobiles en France (118 sites) et en Belgique (19 sites). 2 900 collaborateurs y sont employés. L’an passé, le groupe a vendu 43 000 véhicules neufs et 24 000 véhicules d'occasion (Belgique et France comprises) pour un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 1,4 million d’euros.