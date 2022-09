Jean Lain Mobilités s’apprête à racheter des concessions Citroën, DS et Opel à Emil Frey

Selon l’Autorité de la Concurrence, la société Finalain se positionne pour racheter les sociétés Kronos Leman by Autosphère et Carten Leman by Autosphère. Ces deux entreprises rassemblent des concessions Citroën, DS et Opel implantées à proximité de la frontière suisse.

Les grandes manœuvres se poursuivent dans la distribution automobile. Selon l’Autorité de la Concurrence, la société Finalain s’apprête à racheter les sociétés Kronos Leman by Autosphère et Carten Leman by Autosphère à Emil Frey France. Ces entreprises regroupent des concessions Citroën, DS et Opel implantées entre le lac d’Annecy et le lac Léman. Si cette acquisition se concrétise, le groupe Jean Lain Mobilités se renforcerait dans les marques Citroën et DS et ferait son entrée au sein du réseau Opel. Le distributeur poursuit ainsi sa diversification, entamée notamment avec la création d’un pôle mobilité et l’arrivée de nouvelles marques. Pour mémoire, le groupe a ouvert plusieurs points de vente MG et a repris en début d’année les concessions Citroën et DS de la famille Ginot, dans l’Ain.

Bastion historique de Jean Lain

Les sites concernés par cette transaction se situent en Haute-Savoie, bastion historique du groupe Jean Lain Mobilités. Les deux sociétés en cours d’acquisition possèdent des points de vente à Annecy, Annemasse, Sallanches et Thonon-les-Bains. De telles opérations ressemblent de plus en plus à une répartition d’un territoire entre grands acteurs de la distribution.