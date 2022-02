Jean Lain ouvre une quatrième concession MG à Chambéry

Jean Lain Mobilités renforce son statut de premier distributeur MG Motor de France avec l’ouverture d’un quatrième point de vente à Chambéry (Savoie). Ce dernier rejoint les concessions d’Annecy (Haute-Savoie), de Grenoble (Isère) et de Lyon (Rhône). Cette inauguration témoigne de l’implication du groupe de distribution dans le développement de la marque en France. Pour mémoire, MG Motor a commercialisé 4 829 véhicules neufs dans l’hexagone en 2021. Un résultat obtenu avec un réseau de distribution encore en cours de constitution. En 2022, la firme souhaite atteindre les 10 000 ventes et le groupe Jean Lain Mobilités veut rester son premier distributeur, avec « une part significative des commercialisations totales escomptées ».

Profiter de l’élargissement de la gamme

Ce nouvel établissement se situe à Voglans, entre Chambéry et le lac du Bourget. Il regroupe la gamme du constructeur anglais, propriété de la firme chinoise SAIC, sur une surface de 250 m2. Les SUV électriques ZS et Marvel R, ainsi que l’hybride rechargeable EHS seront rejoints en mars par le break 100 % électrique MG5. Au second semestre, une citadine, toujours électrique, devrait élargir la gamme. Au total, le showroom de Chambéry devrait commercialiser une centaine de véhicules neufs au cours de l’année 2022. Pour accompagner le développement de la propulsion électrique, les clients pourront compter sur SoWatt Solutions, qui est le partenaire attitré du groupe Jean Lain Mobilités. Les 4 points de vente MG Motor figurent ainsi parmi les 91 établissements du groupe, implantés dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Haute-Savoie, l’Isère, le Rhône et la Savoie. Cet ensemble a commercialisé 17 300 VN et 21 700 VO en 2021, avec un chiffre d’affaires global supérieur à 850 millions d’euros.