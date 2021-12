Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes fondent Cosmobilis avec le Crédit Agricole

Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes fondent Cosmobilis. Le président de la holding Ascom Invest et le directeur général de BYmyCAR s’associent à Crédit Agricole Consumer Finance pour créer ce nouvel acteur européen de la mobilité. La filiale du groupe Crédit Agricole investit à hauteur de 100 millions d’euros dans cette nouvelle structure et en devient actionnaire stratégique. Une entrée réalisée grâce à IDIA Capital Investissement, autre filiale du groupe Crédit Agricole. Cosmobilis regroupe toutes les activités liées à la mobilité sous quatre grands domaines. BYmyCAR représente la distribution automobile physique, avec son réseau de concessions. Les plateformes Elite Auto et Proxauto représentent la distribution digitale, dont un large volet est consacré aux véhicules d’occasion. L’auto-école en ligne En Voiture Simone est le troisième pilier de ce groupe, tandis qu’une nouvelle marque baptisée Goa proposera des services de mobilité, dont le service de VTC Marcel. « Cosmobilis est né au carrefour de l’évolution du secteur automobile et de la transformation digitale. C’est la concrétisation de l’enrichissement de notre business model et nous allons faire de ce groupe, à travers sa marque Goa, un des acteurs clés de la mobilité en Europe », explique Jean-Louis Mosca. Cette marque est appelée à se développer, comme le souligne Carlos Gomes. « Notre nouvelle marque Goa sera ouverte à tout partenaire partageant la même vision et tout professionnel de la mobilité souhaitant renforcer ses positions et développer son business ». L’ambition des associés est de fournir toutes les solutions possibles autour de l’automobile, quel que soit le type de déplacement. Crédit Agricole Consumer Finance accompagnera ainsi le distributeur dans sa stratégie de diversification mais aussi de croissance externe. Un terrain de jeu devenu européen pour le groupe, avec les récentes acquisitions de concessions en Italie et en Espagne.

Une coentreprise de financement au premier semestre 2023

Pour compléter leurs services, Cosmobilis et Crédit Agricole Consumer Finance mèneront des négociations exclusives pour créer une coentreprise de financement. Cette dernière deviendrait à terme le partenaire financier privilégié du distributeur en Europe, « aux côtés des captives constructeurs », selon les partenaires. Une arrivée qui devrait cependant bousculer les équilibres actuels… Cette coentreprise pourrait être portée par la future plateforme européenne que Crédit Agricole Consumer Finance s’apprête à fonder, sur les bases de FCA Bank, repris récemment en totalité au groupe Stellantis. Ce dernier ayant choisi BNP Paribas et Santander en tant que nouveaux partenaires financiers, Crédit Agricole Consumer Finance se concentrera sur la création d’un nouvel acteur européen de la location longue durée à parts égales avec Stellantis. Pour maintenir ses activités dans le financement, Crédit Agricole Consumer Finance s’associe donc Cosmobilis. « Notre projet avec Cosmobilis va nous permettre de renforcer nos positions sur le marché de la mobilité et bénéficiera de l’expertise et des outils du leader européen du financement automobile que nous envisageons de créer avec la reprise de 100 % de FCA Bank », précise Stéphane Priami, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA et directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Cette future coentreprise devrait être opérationnelle au cours du premier semestre 2023.