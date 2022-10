Jean-Michel Amaré (Atawey) : « L’hydrogène assure une disponibilité de service intéressante »

L’Automobile et L’Entreprise : Racontez-nous la genèse d’Atawey ?

Jean-Michel Amaré : Co-fondée par Pierre-Jean Bonnefond et moi-même, l’entreprise est née en 2012 de la volonté d’amener des solutions de stockage des énergies renouvelables pour faire face à ce que l’on voyait venir comme leur développement inévitable. À l’époque, on ne parlait pas encore de transition énergétique mais on sentait que les besoins en énergie allaient évoluer et qu’il était nécessaire de réfléchir à des solutions de stockage propre parce qu’il fallait rendre ces énergies renouvelables disponibles tout le temps et partout. C’est d’ailleurs comme ça qu’a été trouvé le nom de l’entreprise, Atawey, pour « any time, anywhere, energy ».

L’Automobile et L’Entreprise : En quoi consiste l’activité de l’entreprise ?

Jean-Michel Amaré : L’entreprise conçoit, fabrique, installe et gère la maintenance des stations de recharge à hydrogène vert pour contribuer au déploiement de la mobilité zéro carbone. Au début, notre clientèle se composait plutôt de collectivités mais maintenant nous sommes plus sur une typologie de porteurs de projets privés qui, eux, travaillent au déploiement de réseaux de stations en France et en Europe.

L’Automobile et L’Entreprise : Quels sont les avantages de vos solutions pour les flottes ?

Jean-Michel Amaré : Comme nous sommes un acteur historique de la filière, aujourd’hui nous avons 40 % de part de marché dans le déploiement des stations à hydrogène vert en France. Nous avons réussi à atteindre ce chiffre car nous possédons une gamme complète. Nous sommes en effet capables de proposer des stations compactes, des stations évolutives s’adaptant à la taille de la flotte et la typologie de véhicules, mais aussi des stations mobiles, sur roues, qui se déplacent pour répondre à des besoins ponctuels de types chantier. Au niveau du budget, les prix sont extrêmement variables. Néanmoins, pour vous donner un ordre d’idée, cela s’échelonne de quelques centaines de milliers à plusieurs millions d’euros, sauf pour la solution mobile qui, elle, est proposée en location.

L’Automobile et L’Entreprise : Comment pensez-vous que l’hydrogène fera évoluer la mobilité de demain ?

Jean-Michel Amaré : Déjà, c’est un carburant à destination des professionnels principalement, plutôt dans une logique de mobilité lourde même s’il est aussi possible de l’envisager pour de la mobilité plus légère comme des véhicules de mission ou pour alimenter des chariots élévateurs. Il y a vraiment cette logique de mutualiser l’usage à plusieurs types de véhicules, d’autant plus quand vous êtes à des endroits où la réglementation va demander à basculer dans de la mobilité zéro émission comme dans les ZFE. L’hydrogène assure également une disponibilité de service intéressante. On peut, par exemple, récupérer 600 à 700 km en 5 minutes de charge. Pour les particuliers, nous ne le voyons pas arriver avant une dizaine d’années.

Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le magazine L'Automobile & L'Entreprise n° 279