Jean-Michel Baylaucq prend les commandes d’Agilauto

Jusqu’alors directeur de la Transformation et des Ressources Humaines du Crédit Agricole, Jean-Michel Baylaucq vient d’être promu au poste de directeur exécutif d’Agilauto, plateforme de solutions de leasing automobile et d’éco-mobilité de la banque française.

Nouvelle saison, nouvelle direction pour la marque digitale spécialiste du financement automobile, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance et de Crédit Agricole Leasing & Factoring. À 48 ans, Jean-Michel Baylaucq devient le nouveau directeur exécutif d’Agilauto, après presque 30 années d’expérience au sein du Crédit Agricole.

Trois décennies de carrière

Diplômé de l’Ecole supérieure de la banque (CFPB) et d’HEC Paris, ce dernier a rejoint le groupe en 1995. Du réseau commercial, il a ensuite gravi les échelons pour être nommé directeur adjoint Marketing et Communication en 2007 puis directeur Marketing et des Crédits dans l’équipe du Crédit Agricole Nord de France en 2010. Cinq ans plus tard, Jean-Michel Baylaucq a intégré le Crédit Agricole Charente-Périgord en tant que directeur Commercial, de la Distribution et des Réseaux banque et assurance puis directeur de la Transformation et des Ressources Humaines en 2021. Un siège qu’il occupait jusqu’à sa récente promotion à la direction d’Agilauto.

>> A LIRE AUSSI : Agilauto se lance dans l'autopartage pour pallier les effets pervers des ZFE

Directement rattaché à Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., Jean-Michel Baylaucq aura pour mission d’insuffler un dynamisme accru à la marque, principalement au niveau du développement commercial de solutions de financement locatives (LOA et LLD) pour les particuliers, professionnels et entreprises des Caisses Régionales de Crédit Agricole, de LCL et de Sofinco. L’objectif affiché étant, à terme, le déploiement de services automobiles de proximité en France afin d’accompagner les changements de paradigmes de la mobilité.