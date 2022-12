Jean-Philippe Salar devient le directeur du design de Mobilize

Mobilize débutera le nouvel exercice avec un visage. En effet, à compter du 1er janvier 2023, Jean-Philippe Salar succédera à Patrick Lecharpy au poste de directeur du design de Mobilize, ce dernier prenant sa retraite après trente années passées au sein du groupe. En tant que directeur du design, Jean-Philippe Salar aura la charge de continuer à inventer le design des produits et services de la marque Mobilize.

Dans ses nouvelles fonctions, il sera attaché à Fedra Ribeiro, directrice des opérations de la marque Mobilize, et à Laurens van den Acker, directeur du design de Renault Group. « C’est avec plaisir que j’accueille Jean-Philippe Salar au sein de la famille des ‘Mobilizers’, commente Fedra Ribeiro. Son expérience sera un atout fort pour Mobilize, une marque qui doit penser différemment et prendre en compte, dans toutes ses réalisations, l’écosystème de mobilité dans son ensemble. Je tiens à remercier sincèrement Patrick Lecharpy pour son engagement dès les premières heures de Mobilize et pour sa créativité qui fait de Mobilize une marque unique. Être designer d’une marque dédiée aux nouvelles mobilités n’est pas un métier comme un autre et il a relevé le défi avec enthousiasme. Je lui souhaite beaucoup de satisfactions dans ses futurs projets. »

Un parcours professionnel très riche

Diplômé de l’École supérieure de design Strate Collège à Paris en 1996, Jean-Philippe Salar débute sa carrière chez Renault Group en tant que designer extérieur dans le département des véhicules utilitaires. En 2000, il rejoint le centre de design de Barcelone, en Espagne, pour travailler sur des projets avancés. À son retour en France en 2001, il remporte le concours de design extérieur de la Clio III et sa version RS, qu’il suit jusqu’à la mise en production. En 2004, il s’envole pour Séoul, en Corée du Sud, pour prendre en charge le développement de l’équipe créative du studio de Design coréen (Renault Samsung Motors) pour les projets SM5 et SM7. De retour au Technocentre (France) en 2005, il contribue au design des quatre véhicules de la famille Mégane. Puis en 2009, il est nommé chef du studio de design de Mumbai, en Inde où il participe au plan de relance de la marque Renault avec cinq véhicules, dont Kwid. En 2013, Jean-Philippe revient en Corée du Sud en tant que chef de projet chez Renault Samsung Motors. Il dirige les équipes de design pour le développement de Koleos pour le marché coréen. Entre 2015 et 2020, il est promu directeur design du studio de Bucarest (Roumanie). À la tête du développement de la nouvelle gamme Dacia Duster, Sandero et Jogger, il supervise également la conception du nouveau centre : le Dacia Design Center. Enfin, en 2021, Jean-Philippe Salar est nommé VP Design de marque Lada à Moscou et Togliatti. Il pilote la création de la nouvelle identité de marque et la renaissance de Lada Niva.