Jean-Pierre Mesic quitte la direction BtoB de Stellantis France

Nommé en mai 2021 à la tête de la direction BtoB de Stellantis France, Jean-Pierre Mesic aurait quitté son poste depuis le 1er juin 2022.

Diplômé ESC spécialisé en Management des technologies et marketing de l’innovation à Grenoble école de management, Jean-Pierre Mesic a connu une riche carrière de plus de 20 ans au sein du groupe Renault. Faisant valoir une dimension internationale (Afrique du Nord, cluster adriatique composé de huit marchés…), il a occupé de hautes fonctions, notamment la direction des ventes à entreprises monde du groupe Renault. En 2019, il est nommé directeur général de Renault Iberia (Espagne et Portugal), succédant à Ivan Segal.

Dans l'attente d'une nomination officielle d'un nouveau dirigeant, c'est Gauthier Helleputte qui assure l'intérim du business BtoB de Stellantis en France. Celui-ci a travaillé au sein de groupe PSA BeLux (avant la fusion avec FCA donnant naissance à Stellantis) comme directeur BtoB et VO. Il a rejoint le département BtoB de Stellantis France en février 2022.