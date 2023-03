Jean-Sébastien Guichaoua rejoint carAffinity

Le groupe carAffinity, spécialiste européen de la gestion de données et de la génération de leads automobiles, annonce l’arrivée de Jean-Sébastien Guichaoua, qui a fait les riches heures de Rétromobile, pour superviser ses activités en France.

Le groupe italien carAffinity, basé à Milan, annonce la nomination de Jean-Sébastien Guichaoua en qualité de country manager pour développer ses activités sur le marché français.

Jean-Sébastien Guichaoua fait valoir une expérience automobile riche et variée. Il a commencé sa carrière chez Citroën en Allemagne, avant de rejoindre Mercedes-Benz France et British Car Auctions, toujours dans les domaines du marketing et du commerce.

Jean-Sébastien Guichaoua est associé aux salons Solutrans et Rétromobile

Ces neuf dernières années, il évoluait dans l’organisation d’évènements au sein du groupe Comexposium où il s’occupait notamment avec bonheur du salon parisien du véhicule de collection, Rétromobile, et également du salon Solutrans, incontournable rendez-vous du transport routier et urbain à Lyon.

Déjà implanté en Italie et en Espagne, carAffinity cible la France

Créée en 2016 par Maurizio Zorzetto, ancien dirigeant d’Autoscout24 et de Meetic en Italie, carAffinity s’est rapidement développée avec succès sur les marchés italiens et espagnols, en travaillant avec plus de 80 % des constructeurs automobiles, principalement dans la génération de leads qualifiés. L’entreprise vise désormais un développement en France, marché très concurrentiel sur ces champs d’expertise.

« C’est un beau challenge que m’offre carAffinity dans le domaine du digital et de la gestion des données automobile. Il s’agit de sujets qui m’intéressent énormément car ils concernent l’avenir. C’est un vrai plaisir de retourner sur le terrain et de faire découvrir une marque qui a déjà fait ses preuves sur le marché italien et espagnol », se réjouit Jean-Sébastien Guichaoua.