Jeep encourage la recharge en payant ses clients

Encourager la recharge privée et publique des Jeep 4xe, ainsi que l’utilisation du mode de conduite purement électrique par les clients. Voici l'objectif du programme mis en place par Jeep afin de poursuivre son engagement en faveur de l'environnement. En échange de leur bonne conduite, les clients gagnent une monnaie numérique, le KiriCoin, grâce à laquelle ils peuvent s’offrir des biens ou des services regroupant plus de 350 marques. Via l’application Jeep, ils peuvent également visualiser en temps réel les KiriCoin accumulés, leurs propres performances de recharge, ainsi que leur style de conduite. « Le projet représente une application concrète des trois piliers du plan stratégique Dare Forward 2030 : soin de la planète, approche technologique avec électrification et logiciels, valeur de la numérisation. Et la gamme Jeep est l’outil idéal pour mettre en œuvre ce projet écologique, réalisé exclusivement par Stellantis en collaboration avec Kiri » précise Anne-Lise Richard, responsable Global de l’e-Mobility Business Unit.

Une communauté de 6 000 clients

Lancé en mars 2021 sur la nouvelle Fiat 500, le service s’étend dorénavant sur l’ensemble de la gamme Jeep 4xe comprenant les versions hybrides rechargeables de Renegade, Compass, Wrangler et le tout nouveau Grand Cherokee qui sera lancé au cours du deuxième semestre 2022. Cette solution est possible grâce à la connectivité des Jeep 4xe, qui envoient les données d’utilisation en temps réel, comme la fréquence de recharge et de conduite en mode électrique, à Kiri, qui les traite pour déterminer les KiriCoins générés par les clients Jeep. La plateforme est valable dans 13 pays européens et 6 000 clients y sont déjà actifs.

Ce programme participe au plan d’investissement de 27 milliards d'euros dans l’électrification et les logiciels, anticipé par le groupe automobile Stellantis lors de l’EV Day de juillet 2021, puis confirmé à l’occasion de la présentation en mars 2022 de la stratégie à long terme Dare Forward 2030.