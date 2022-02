Jeep ouvre les pré-réservations du Grand Cherokee 4xe

Positionné au sommet de la gamme Jeep, la cinquième génération de Grand Cherokee fait son entrée au catalogue de la marque. Pour accompagner le lancement commercial de ce nouveau véhicule, la filiale de Stellantis a opté - comme cela est de plus en plus courant - pour le système des pré-réservations. Un mécanisme proposé au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et bien sûr, en France.

Jusqu'au 30 mars prochain, les clients intéressés par le modèle peuvent donc exprimer leur intention d'achat via un mini-site dédié, avant d'être recontactés par leur distributeur Jeep afin de conclure la vente en concession. Une seule et unique version du grand SUV est pour l'heure proposée.

>> À LIRE AUSSI : Bientôt la fin du nom Cherokee pour Jeep ?

Il s'agit du Grand Cherokee 4xe, équipé d'une motorisation hybride rechargeable - combinant un quatre-cylindres 2.0 l turbo-essence et deux blocs électriques - forte de 380 chevaux et 637 Nm de couple et doté d'une batterie de 17kWh assurant une autonomie de 51 kilomètres en 100 % électrique, selon le constructeur. Seule la finition Exclusive Launch Edition est proposée.

Sous la barre des 100 000 euros

Pour l'occasion, elle permet aux réservataires de bénéficier d'un an d'extension de garantie (portant ainsi la durée de celle-ci à 3 ans), d'une housse de protection pour le véhicule et d'un câble mode 3 pour la recharge publique. L'accès au programme "Jeep Wave" pour une durée de trois ans est également inclus. Une offre de service qui comprend les deux premiers entretiens du véhicule.

Basé sur la plateforme des Alfa Romeo Giulia et Stelvio, et conçu selon une nouvelle architecture, le nouveau Jeep Grand Cherokee se veut luxueux du capot jusqu'au coffre. Outre le raffinement apporté par les matériaux employés, le véhicule se veut à la page technologiquement.

Il s'offre donc la conduite autonome de niveau 2, une caméra de vision nocturne avec détection des piétons et animaux, un rétroviseur numérique, un système d'aide au stationnement parallèle et perpendiculaire, deux écrans numériques de 10 pouces pour l'instrumentation et le système d'infotainment ainsi qu'un écran de 10,25 pour le passager avant ou encore un système audio McIntosh de 950 watts comprenant 19 hauts-parleurs.

Des raffinements qui ont bien sûr un prix : 92 500 euros TTC au comptant ou 899 euros par mois en LOA sur 37 mois avec FCA Bank. Après versement d'un premier apport de 15 000 euros et pour un kilométrage maximum de 30 000 kilomètres.