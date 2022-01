Jeep poursuit l'électrification de sa gamme avec les Renegade et Compass eHybrid

Le constructeur automobile américain annonce l'arrivée d'une nouvelle motorisation eHybrid, faisant appel à la technologie mild-hybrid 48 volts, sur ses SUV citadins et compacts.

Engagé - comme l'ensemble des constructeurs automobiles - dans une chasse aux émissions de CO2, le constructeur automobile américain Jeep diversifie les technologies pour y parvenir. Après avoir lancé l'an dernier les Jeep Renegade et Compass 4xe, équipés d'une motorisation hybride rechargeable, la marque explore désormais sur ces deux mêmes modèles la piste de l'hybridation légère.

Dans leur nouvelle déclinaison eHybrid, ces deux SUV - l'un citadin, l'autre compact - reçoivent donc désormais un moteur quatre-cylindres 1.5 l essence développant 130 ch et 240 Nm de couple associé à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage. Une transmission qui intègre un petit moteur électrique de 15 kW (20 ch) délivrant 55 Nm de couple. « Un système qui permet au véhicule de se mouvoir sans que le moteur thermique ne démarre au lancement, à basse vitesse, en croisère et dans les manoeuvres de stationnement », précise le constructeur. Jeep ajoute que cette nouvelle motorisation électrifiée « offre une consommation et des émissions de CO2 jusqu'à 15 % inférieures à celles des versions essence précédentes. »