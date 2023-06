Jeep programme la conduite autonome même en « off road »

Des canyons baignés par un soleil de plomb, des véhicules d’un blanc immaculé gravissant ces reliefs escarpés... et un volant qui tourne sans assistance humaine. Voilà en résumé ce que contient la vidéo postée par Jeep il y a quelques jours. Une équipe dirigée par Neda Cvijetic, responsable de l'intelligence artificielle et de la conduite autonome chez Stellantis, a en effet testé, à Moab dans l'Utah, les derniers prototypes de technologie de conduite tout-terrain automatisée. Une innovation, développée exclusivement pour la marque Jeep et embarquée dans deux modèles Jeep Grand Cherokee 4xe électrifiés, qui pose toutefois certaines interrogations.

Apprécier les capacités 4x4 sans contrainte

L’objectif de cette technologie basée sur l'intelligence artificielle est, comme le précise Jeep, d’améliorer les expériences des conducteurs adeptes du « hors-piste » comme de ceux expérimentant cette pratique. De même, « elle épaulera également les propriétaires de SUV Jeep dans des conditions de conduite quotidiennes difficiles », ajoute le constructeur américain.

« De la même manière que notre électrification 4xe porte les capacités tout-terrain de la marque Jeep vers de nouveaux sommets, ces systèmes de conduite tout-terrain avancés aideront davantage de clients dans plus de pays à travers le monde à rejoindre et à profiter de l'aventure » affirme Christian Meunier, P-DG de la marque Jeep.

Et le plaisir dans tout ça ?

La marque de Toledo assure que cette technologie pourrait être accessible sur le marché dès 2030. La question se pose néanmoins de savoir si la conduite autonome tout-terrain ne va pas à l’encontre même du concept de « off road », axée sur la maîtrise de son véhicule dans les conditions les plus extrêmes. Si les experts de la conduite hors route pourraient donc bien regretter la difficulté amusante qu’engendre pour eux cet exercice, il s’avère probable que les plus novices y verront, de leur côté, l’opportunité de s’adonner à ce loisir en toute sécurité. Pour Jeep, cela garantira d’étendre sa notoriété à un plus grand nombre d’automobilistes à travers le monde.