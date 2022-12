Jelt s’attaque aux mauvais contacts électriques

Doté du diffuseur Cobra double spray de la marque, le Jeltonet C2 est un nettoyant désoxydant professionnel tout-en-un, ultra-puissant, hautes performances et polyvalent qui a été conçu spécifiquement pour nettoyer et protéger efficacement les pièces et les équipements électriques et électroniques contre la corrosion, l’oxydation et la moisissure.

La formule a été pensée pour permettre à la fois de supprimer les oxydes et sulfures qui sont non conducteurs, et nettoyer les dépôts gras et autres résidus organiques. En outre, cette solution offre l’avantage de dissoudre les restes des flux de soudures pouvant subsister sur les équipements électriques et électroniques.

Désoxydant-lubrifiant de contacts à évaporation rapide, le Jeltonet C2 est formulé à base d’huile protectrice qui va non seulement permettre de ralentir très fortement l’oxydation de la plupart des contacts et les protéger de l’humidité mais va également écarter les pannes éventuelles par un entretien préventif.