Jeremy Offer est le nouveau directeur du design de Volvo Cars

Volvo Cars vient d’annoncer l’arrivée de Jeremy Offer au poste de directeur mondial du design. Sa nomination sera effective à partir du 1er mai prochain. Il succèdera ainsi à Robin Page, qui restera chez Volvo en tant que conseiller principal. Jeremy Offer intègrera le comité de direction du constructeur, sous la responsabilité de Jim Rowan, directeur général du groupe. Jusqu’à présent, Jeremy Offer était à la tête du design d’Arrival, jeune firme lancée sur des projets d’utilitaires et de bus électriques. Avant ce poste, le designer était responsable du design de la société de conseil EPAM. Il a donc travaillé sur de nombreux projets dans des domaines variés, et notamment dans l’interaction entre interface utilisateur et design. « Jeremy apporte un leadership fort et une riche expérience en matière de design, des véhicules électriques au design industriel en passant par les produits et services numériques », souligne Jim Rowan, directeur général de Volvo.

Préparer l’avenir

L’arrivée de Jeremy Offer intervient alors que le constructeur s’est largement engagé dans l’électrification et la digitalisation, dans la perspective de la fin des énergies fossiles. « C’est un grand honneur d’occuper ce poste chez Volvo Cars, une entreprise qui possède un fabuleux passé et qui est à l’avant-garde d’une nouvelle ère. C’est une occasion extraordinaire de définir le langage et les principes de son design aux côtés de tous ses grands talents, à l’approche d’une date historique : Volvo Cars propose depuis bientôt un siècle innovations et nouveaux produits à ses clients », commente le designer. Jeremy Offer devra donc mener la marque suédoise, propriété du chinois Geely, vers un avenir 100 % électrique et connecté.