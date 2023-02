Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : des kilomètres de routes et d'autoroutes fermées en Ile-de-France

En 2024, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, de nombreuses voies de circulation franciliennes ne seront plus accessibles aux automobilistes en amont et pendant toute la durée des épreuves.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 arrivent à grands pas. À mesure que la date se rapproche, des précisions parviennent quant aux modalités pratiques de la tenue des jeux dans la capitale et en Ile-de-France. Ainsi, cet événement exceptionnel conduit notamment à prendre des mesures exceptionnelles, parmi lesquelles la fermeture de grands axes de circulation.

« Ces mesures fortes sur le réseau viaire vont avoir un impact sur le reste de la circulation [...] parce qu’il n’y a pas que les spectateurs des Jeux olympiques, il y a évidemment l’ensemble des habitants d’Ile de France qui continueront leur vie dans le même temps », explique Florent Bardon, le coordonateur national des mobilités pour les JOP Paris 2024.

Invité d'un webinaire organisé par le programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable (INTERLUD) du Ministère de la Transition écologique, le « Monsieur Mobilité » des Jeux olympiques de Paris 2024 a également rappelé que le concept de « voies olympiques », réservées à l'organisation de l'événement sportif, a été acté par un décret de mai 2022 : « Ces voies olympiques et paralympiques sont réservés aux personnes accréditées : athlètes, délégations sportives, médias, famille olympique, etc., circulant à bord des véhicules ou navettes affrétées [par l'organisation des Jeux] mais aussi aux véhicules de secours, aux taxis et aux transports en commun »

Quelles axes routiers seront fermés à la circulation pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Voies olympiques et paralympiques. Voies réservées décret mai 2022 pour les accrédités (athlètes, médias, famille olypiques) véhicules ou navettes affretées, véhcules de secoures, taxis, transports en commun. C’est un réseau de 185 km de voies qui a été créé pour une période temporaire essentiellement sur le réseau structurant : BP, A1, A4, A12-A3 et d’une manière plus marginale sur le réseau local. Il est prévu d’activer ces voies réservées entre le 1er juillet et le 15 sept, elles fonctionneront entre 6h et 0 et la nuit resteront ouvertes à l’ensemble de la circulation. Ce sont des mesures fortes sur le réseau viaire qui vont avoir un impact sur le reste de la circulation. En plus, il y a les sites de compétition en eux-mêmes et autour de ces sites, des périmères de sécurité et de critculation restreinte sont en cours de finalisation. Des plans de circulation et de stationnement seront revus pour la période des jeux.