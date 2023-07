JLR confirme Adrian Mardell au poste de CEO du constructeur

Jaguar Land Rover, devenu JLR depuis le mois de juin, vient de confirmer dans leurs fonctions Adrian Mardell et Richard Molyneux. Le premier nommé conserve donc son poste de CEO du constructeur, attribué par intérim le 16 novembre 2022, suite au départ de Thierry Bolloré pour des raisons personnelles. Adrian Mardell avait quitté son poste de CFO pour prendre la direction du groupe, tandis que Richard Molyneux avait hérité de cette dernière fonction le 12 décembre dernier. Tous deux sont donc nommés officiellement pour mener les transformations prévues par le constructeur dans le cadre de sa stratégie « Reimagine ».

Un parcours de 32 ans chez JLR

Les deux dirigeants ne sont pas des nouveaux venus chez JLR. Adrian Mardell a effectué sa carrière chez le constructeur britannique, propriété de l’indien Tata Motors depuis 2010. « Cela a été pour moi un immense privilège d’être à la tête de JLR au cours des huit derniers mois et je suis fier d'être nommé CEO de cette entreprise magnifique qui, tout au long des 32 dernières années, a fait de moi ce que je suis » souligne ainsi le dirigeant. Entré chez Jaguar Land Rover en 1990, il a occupé différents postes en lien avec les finances, jusqu’à devenir CFO en 2019. Il a aussi défini certaines évolutions du constructeur en devenant Chief Transformation Officer. Ce parcours lui procure une grande connaissance de la firme et explique en partie sa confirmation dans le rôle de CEO. De son côté, Richard Molyneux a rejoint les rangs de JLR en 2015, après plusieurs années passées chez GM et McLaren Automotive. Il était directeur financier des opérations avant de succéder à Adrian Mardell au poste de CFO. La confirmation de ces deux dirigeants dans leurs fonctions intervient peu de temps après l’annonce par Tata Motors du choix de la Grande-Bretagne pour implanter son usine de batteries. Cette dernière fournira à JLR et Tata Motors près de 40 GW de batteries par an à partir de 2026, pour un investissement de 4 milliards de Livres Sterlings.